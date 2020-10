Albenga – Tutto lo staff di Striscia la Notizia preoccupato per lo stato di salute di Antonio Ricci, ideatore del programma, per il ricovero in ospedale a causa del coronavirus.

Il popolare autore televisivo, 70 anni, ha scoperto di essere stato infettato dal virus con un tampone ed è stato ricoverato “per precauzione” in ospedale.

Ricci non sarebbe grave ma i medici preferiscono tenerlo in osservazione per evitare un peggioramento improvviso.

Il ricovero sarebbe avvenuto nella giornata di sabato ma la notizia è stata confermata solo nelle ultime ore.