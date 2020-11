Ancora un picco di decessi e di contagi da coronavirus in Liguria.

Nel bollettino sanitario diffuso da Alisa sono infatti registrati ben 25 vittime dell’infezione e ben 1,068 nuovi contagi da coronavirus- covid 19.

Cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale, 93 in più in 24 ore, e cresce di conseguenza anche il numero dei posti letto di Terapia Intensiva occupati (+57).

Ancora una volta è la zona di Genova a far registrare la situazione peggiore con 709 dei 1.068 nuovo contagi e dove il coprifuoco imposto da Comune e Regione Liguria ancora non da segni di reale efficacia.

Preoccupa anche la zona di La Spezia dove, nonostante i divieti e il ritardato inizio delle scuole, il numero dei contagi non scende al di sotto dei 100 giornalieri e oggi fa registrare ben 190 nuovi casi.

Terribile anche l’elenco dei decessi. Si tratta di:

un uomo di 67 anni deceduto il 22/10/2020 a Sanremo

una donna di 88 anni deceduta il 27/10/2020 all’ospedale Galliera

un uomo di 81 anni deceduto il 28/10/2020 M 81 ASL2-San Paolo Savona

una donna di 88 anni deceduta il 28/10/2020 al San Paolo Savona

una donna di 87 anni deceduta il 28/10/2020 al Villa Scassi

un uomo di 92 anni deceduto il 28/10/2020 all’ospedale Galliera

un uomo di 78 anni deceduto il 29/10/2020 all’ospedale Villa Scassi

un uomo di 74 anni deceduto il 29/10/2020 all’ospedale Villa Scassi

una donna di 84 anni deceduta il 29/10/2020 all’ospedale Galliera

un uomo di 98 anni deceduto il 29/10/2020 al Galliera

una donna di 83 anni deceduta il 29/10/2020 al Galliera

una donna di 90 anni deceduta il 29/10/2020 al Galliera

un uomo di 81 anni deceduto il 29/10/2020 al San Martino

una donna di 95 anni deceduta il 29/10/2020 al San Martino

una donna di 81 anni deceduta il 29/10/2020 al San Martino

un uomo di 88 anni deceduto il 29/10/2020 al San Martino

un uomo di 91 anni deceduto il 29/10/2020 al San Martino

un uomo di 78 anni deceduto il 30/10/2020 al Villa Scassi

una donna di 87 anni deceduta il 30/10/2020 al Villa Scassi

un uomo di 80 anni deceduto il 30/10/2020 all’ospedale Galliera

un uomo di 87 anni deceduto il 30/10/2020 al Galliera

un uomo di 69 anni deceduto il 30/10/2020 all’ospedale di Voltri

una donna di 81 anni deceduta il 30/10/2020 all’ospedale San Martino

una donna di 71 anni deceduta il 30/10/2020 all’ospedale San Martino

una donna di 91 anni deceduta il 30/10/2020 al San Martino

Questi i dati dei contagi suddivisi per Provincia:

ASL 1 Imperia: 72 nuovi contagi

27 contatti caso confermato

45 attività screening

ASL 2 Savona: 78

31 contatto caso confermato

41 Attività screening

6 settore sociosanitario

ASL 3 Genova: 709

384 contatto caso confermato

284 attività screening

41 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 19

7 contatto caso confermato

12 attività screening

ASL 5 La Spezia: 190

103 contatto caso confermato

87 attività screening

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO CON DATI FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 443676 (+6389)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 28608 1068

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 3282 178

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 25326 890

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi guariti e deceduti) 13600 -30

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1234

LA SPEZIA 1596

IMPERIA 971

GENOVA 8908

Residenti fuori Regione/Estero 276

altro/in fase di verifica 615

TOTALE 13600

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1093 57 (+93)

ASL1 77 4 3

ASL2 99 5 10

Ospedale Policlinico San Martino 314 14 26

Ospedale Evangelico 65 7 -1

Ospedale Galliera 149 9 1

Ospedale Gaslini 15 0 1

ASL3 globale 193 8 35

ASL 3 Villa Scassi 193 8 35

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 93 2 9

ASL4 Sestri Levante 84 0 12

ASL4 Lavagna 9 2 -3

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 88 8 9

ASL5 Sarzana 87 8 8

ASL5 Spezia 1 0 1

Isolamento domiciliare 7338 16

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 13234 1073

Deceduti 1774 (+25)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1028

ASL 2 1775

ASL 3 1980

ASL 4 659

ASL 5 477

Liguria 5919