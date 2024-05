Genova – Prima le nuvole sempre più scure hanno oscurato il sole del mattino e poi, dopo lampi e tuoni, è arrivato il temporale che sta interessando da alcuni minuti la città con precipitazioni anche piuttosto abbondanti.

Tutto in linea con le previsioni del tempo che davano un peggioramento atteso per il pomeriggio

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

oggi, giovedì 16 maggio, possibili temporali localmente forti al mattino specie su Centro-Levante, fenomeni tendenti a concentrarsi nell’interno dal pomeriggio.

Venerdì 17 maggio previste schiarite a Ponente, nubi e locali piovaschi a Levante specie a ridosso dei rilievi.

Successiva parziale rimonta anticiclonica con ampie schiarite e temperature in rialzo sabato e domenica