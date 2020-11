Milano – Una rapina in banca è in corso in questi minuti all’agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli, a Milano.

Stando a quanto finora riportato, i rapinatori sono entrati all’interno della filiale e hanno preso in ostaggio i dipendenti della banca.

Al momento non è stato chiarito se al momento dell’irruzione dei malviventi in banca fossero presenti dei clienti.

Sul posto sono intervenute decine di auto della Polizia di Stato che hanno circondato la zona per evitare rischi ai passanti.

Notizia in aggiornamento