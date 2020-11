Genova – I nuovi provvedimenti restrittivi della Zona Arancione in cui è compresa la Liguria scatteranno a partire dalla giornata di venerdì ma già da domani entrano in vigore quelli decretati per tutto il territorio nazionale, a partire dal coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino.

A chiarirlo un post del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sia pagina Facebook

“Ho appena parlato con il Ministro della Salute Roberto Speranza, domani ci confronteremo sul posizionamento della Regione Liguria rispetto alle fasce di rischio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, le misure aggiuntive di contenimento al Covid nel nostro territorio, entreranno in vigore nella giornata di venerdì. Entreranno invece in vigore da domani le normative riguardanti tutto il territorio nazionale, primo tra tutti il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5.