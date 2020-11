Genova – Continua senza particolari problemi, davanti alla Prefettura di Genova, il presidio dei lavoratori della ex Ilva di Cornigliano, oggi Arcelor Mittal.

Il corteo ha attraversato le strade dal ponente verso il centro, raggiungendo la sede del rappresentante del Governo in Liguria.

Qualche momento di tensione all’attraversamento delle gallerie di Corvetto e di Portello, con lancio di fumogeni e di petardi ma non si sono registrati scontri con le fore dell’ordine che hanno scortato il corteo con attenzione e circospezione.

Disagi per gli automobilisti con il tarffico deviato mano a mano che il corteo avanzava ma la situazione è sempre rimasta sotto controllo e nella totale sicurezza.

La manifestazione è poi arrivata davanti alla Prefettura dove una rappresentanza dei lavoratori ha chiesto di incontrare il Prefetto.

Sul tavolo la difficile situazione delle acciaierie di Cornigliano e tutta l’azienda gestita ora da Arcelor Mitta che, recentemente, ha ripreso i licenziamenti.

In particolare ha scatenato le proteste dei lavoratori il licenziamento di alcuni dipendenti che avevano realizzato una sala mensa-riposo all’interno di locali dell’azienda, per permettere ad altri lavoratori in sciopero, di trovare un pò di riparo e riposo.