Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’episodio accaduto ieri nella stazione di Genova Brignole dove un uomo, dopo essere stato richiamato a indossare la mascherina, ha minacciato il capotreno puntandogli un coltello alla gola.

L’uomo, salito su un regionale Genova-Savona, sarebbe stato richiamato dal capotreno, anch’egli appena salito sul convoglio, a indossare la mascherina.

Il richiamo avrebbe fatto scattare la reazione dell’uomo, un italiano di circa 30 anni che, dopo aver aggredito verbalmente il capotreno, avrebbe estratto un coltello puntandolo alla gola dell’uomo.

Il capotreno, allontanatosi, ha avvertito la polizia mentre l’aggressore, forse resosi conto di quanto accaduto, ha provato a darsi alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce in mezzo ai numerosi viaggiatori presenti in quel momento in stazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che si sono immediatamente messi sulle tracce dell’uomo, raggiungendolo poco dopo.

L’aggressore durante l’arresto avrebbe ingaggiato una colluttazione con gli agenti che hanno riportato ferite non gravi.