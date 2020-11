Imperia – Una festa privata con una decina di ragazzi intenti a ballare con la musica a tutto volume in una casa e arriva la polizia.

Scatteranno denunce e sanzioni per la comitiva di ragazzi sopresi ieri sera, in una casa nell’immediato entroterra di Imperia, mentre festeggiavano incuranti di divieti e del rischio di contagio.

Alcuni vicini di casa, insospettiti dalla musica ad alto volume e dall’arrivo di molte auto, hanno chiamato la polizia per avvisare della festa e le volanti hanno interrotto la festa identificando i proprietari di casa e tutte le persone presenti.

Verranno multate per aver violato le disposizioni del Dpcm e rischiano una denuncia anche per epidemia colposa se nei prossimi giorni emergeranno contagi.