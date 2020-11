Genova – Una contro-campagna diffusa su Facebook che usa la “grafica” ideata da Regione Liguria per tentare di coinvolgere un pubblico giovane alle tematiche dell’emergenza covid, ed usata “contro”, per criticare ironicamente alcune scelte dell’ente pubblico.

Nasce dall’idea di una social media manager e comica genovese la scelta di usare provocatoriamente una campagna di comunicazione istituzionale per criticare apertamente alcune scelte fatte proprio nel campo delle decisioni prese per fronteggiare la seconda ondata del coronavirus che sta seminando morte e danni economici incalcolabili in Liguria.

Modificando il “messaggio” ed utilizzando invece la stessa grafica e l’idea di associare un bonario insulto ha trasformato uno sfogo su Facebook in una campagna di critica delle scelte istituzionali tra le più riuscite degli ultimi anni.

Non è dato sapere se la campagna sia stata ideata con lo scopo di criticare apertamente le scelte regionali o, per semplice goliardia o, ancora, per mettere in luce una “debolezza” della campagna originale ma, di certo, sui social la “risposta” sta ottenendo più successo di quella “vera”.

Fonti bene informate rivelano che la “contro campagna” sta suscitando qualche “mal di pancia” all’interno del palazzo di piazza De Ferrari dove ha sede la Regione Liguria.