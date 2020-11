Genova – Ci sarà anche la genovese Serena Viviani, 21 anni, nata e cresciuta a due passi dal mare, a Quinto, ma appassionata da sempre di montagna, tra le azzurre all’esordio assoluto, sabato 21 e domenica 22 novembre, nelle sessioni di slalom femminili di Coppa del mondo di sci, in Finlandia.

Serena Viviani è tesserata per le Fiamme Oro Moena ed ha già una serie di ottimi piazzamenti in Coppa Europa, nella difficile disciplina dello Slalom.

Sarà possibile tifare per lei sabato 21 e domenica 22 novembre, in diretta TV su RaiSport ed Eurosport, con la prima sessione di gara alle 10.15 e seconda manche alle ore 13.15 (ora italiana).