Genova – Il tam tam non è ancora stato confermato o smentito ma la notizia sta facendo molto rumore e non solo tra gli appassionati: quello in arrivo potrebbe essere l’ultimo Natale della celebre bottega del Centro Storico, specializzata nella vendita di Presepi, figurine e addobbi.

Un articolo pubblicato sulle pagine de Il Secolo XIX ha lanciato l’allarme. Il coronavirus rischia di spegnere per sempre una delle vetrine più amate dai bambini (e non solo) che passano davanti alla Bottega dei Presepi e che resta allestita tutto l’anno ma nel periodo di Natale si trasforma in uno degli angoli più incantevoli della parte storica della città.

Non c’è genovese che sia passato davanti alla vetrina senza restare incantato, spesso attraversando tutte le età della propria vita.

Il mercato on line, la tradizione del Presepe che va via via sparendo e infine il covid, rischiano di spegnere per sempre una delle vetrine più amate e celebrate della città.