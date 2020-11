Pieve Ligure – La filiale della Banca Carige chiuderà definitivamente il prossimo 23 aprile. A comunicarlo il Comune della piccola località della riviera ligure, al termine di una “trattativa” avviata con la banca genovese per tentare di evitare la chiusura dello sportello bancario.

La notizia della chiusura della banca era emersa lo scorso 29 settembre quando il tam tam dei clienti dell’agenzia aveva fatto scoprire la decisione della Carige di procedere alla chiusura della filiale per la riorganizzazione della presenza sul territorio.

Il Comune ha così aperto un tavolo tecnico con Carige per verificare la possibilità di manterene la filiale aperta. Purtroppo la Banca non ha voluto modificare la sua decisione iniziale, in quanto la chiusura dello sportello di Pieve è inserita in un piano più ampio e complesso di adeguamento dei servizi e della rete territoriale della Banca Carige.

Carige in ultima analisi si è detta disponibile a valutare il mantenimento dello sportello bancomat; al momento questa risulta essere l’unica opzione percorribile con questo istituto di credito.