Genova – A partire dal 24 Novembre 2020, dal lunedì al giovedì ore 8.00-17.30 il venerdì ore 8.00-13.30, verrà allestito un laboratorio mobile presso l’area prospiciente la sede del Municipio Bassa Val Bisagno in piazza Manzoni 1, per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generale convenzionati con la ASL 3, il cui studio è ubicato all’interno del territorio dei quartieri di Marassi e San Fruttuoso, sui propri pazienti che risultano soggetti asintomatici entrati in contatto con un positivo o con un sospetto positivo Covid-19 da almeno 10 giorni.

I cittadini potranno accedere al test previa prenotazione del proprio medico di famiglia che aderisce all’iniziativa promossa dal Sindacato Medici Italiani.

Il Municipio Bassa Val Bisagno ha fornito agli organizzatori un gazebo, tavolini e sedie per l’allestimento della struttura mobile, messo a disposizione servizi igienici per il personale medico e infermieristico, nonchè un locale all’interno della propria sede dotato di attrezzature informatiche, per lo svolgimento delle contestuali incombenze di carattere amministrativo