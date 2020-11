Nel corso delle ultime settimane in tanti si sono interrogati sulle azioni da intraprendere per poter salvare il locale storico e qualche giorno fa Giuliano Gisotti e Daniele Zampelli hanno deciso di lanciare on line una raccolta fondi in favore di Klainguti.

L’obiettivo della raccolta è quello di raggiungere 10mila euro per supportare i lavoratori e aiutare il locale a riaprire i battenti.

“Il Coronavirus, l’emergenza sanitaria e i conseguenti incassi notevolmente ridotti si portano via il bar pasticceria Klainguti”, scrivono i promotori della raccolta fondi.“Vedere le saracinesche abbassate è come perdere un pezzo d’infanzia per chi è cresciuto nel centro storico negli anni 80, ma è anche perdere l’occasione di bere il caffè più buono della città”.

Poi l’appello: “A Genova, Klainguti è molto più di un bar-pasticcera, è una bottega storica in pieno centro. Aiutateci a raggiungere la quota richiesta per coprire le spese e lo stipendio mensile per gli otto dipendenti e far rialzare le saracinesche di Klainguti. Facciamo in modo che non chiuda un altro pezzo del centro storico di Genova, dove da 200 anni s’intrecciano pasticceria, caffè, cultura, ma anche e soprattutto la vita di quartiere! Aiutiamo insieme i dipendenti e i proprietari a riaprire per Natale.

Se non riuscissimo a raggiungere la somma necessaria per la riapertura entro le feste natalizie, le donazioni versate verranno rimborsate. Grazie a tutti!”.