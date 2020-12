Genova – Bando di Concorso Aster per assumere apprendisti operai da inserire nel proprio organico e da specializzare con diversi profili.

L’Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. (A.S.Ter. S.p.A.) ricerca varie figure professionali con un bando di concorso che ha per scadenza il prossimo 7 dicembre.

Gli apprendisti operai seguiranno speciali corsi di specializzazione per diventare:

▪️elettricista

▪️fabbro

▪️idraulico

▪️meccanico per manutenzione attrezzature piccole e medie

▪️muratore

▪️manutentore delle strade

▪️manutentore del verde

Tutte le informazioni del bando si trovano QUI