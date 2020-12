Genova – Famiglie senz’acqua da ore, nella zona di Rivarolo e Begato, in Val Polcevera, per un guasto alla rete di distribuzione dell’Acquedotto IREN.

I disagi riguardano:

• Costa di Rivarolo

• Geminiano vecchia

• Via P.Negrotto Cambiaso

• Via Torbella

• Via alla Costa di Begato

• Via alla Costa di Teglia

Un’autobotte è stata inviata per gli approvvigionamenti di emergenza in Via Begato, all’altezza del civico 24.

Pesanti i disagi per la popolazione e proteste per il mancato avviso prima del distacco.

Il completo ripristino della regolarità del servizio è previsto nella tarda serata, salvo complicazioni.