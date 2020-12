Casanova Lerrone – Indagini in corso nell’abitazione della piccola località dell’entroterra savonese dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane di 19 anni che sarebbe stata ferita e uccisa da diversi colpi di arma da fuoco.

Accanto al cadavere un uomo ferito. Anche in questo caso si tratterebbe di ferite da arma da fuoco.

Le prime ipotesi parlano di un omicidio tentato suicidio ma le verifiche sono ancora in corso e non viene esclusa al momento alcuna pista.

notizia in aggiornamento