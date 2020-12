Correnti fredde continuano a interessare la Liguria ed il Nord Ovest

Condizioni di maltempo che si manterrà nell’inizio della settimana entrante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 7 dicembre 2020

Nella notte ed al primo mattino instabilità sul centro levante con possibili precipitazioni. Nevose sopra gli 800/900 metri sul settore centrale, 1000 metri a levante. Tempo migliore sull’Imperiese. Tendenza a schiarite a partire da ovest, in estensione verso est. Pomeriggio che si farà quindi variabile, con ampie schiarite, più estese sul settore centro-occidentale (simbologia a cui fa riferimento il secondo pannello) . Nuovo peggioramento in serata. Con piogge nottetempo e quota neve in deciso calo.

Venti da sud ovest tesi, localmente forti sul levante, specie nella prima parte di giornata. Forti al largo. Ruotano da sud est nel pomeriggio, da nord est in nottata a partire da ponente.

Mare molto mosso. Localmente agitato a levante. Agitato al largo.

Temperature: Stazionarie.in giornata. Calo deciso dalla notte con l’arrivo delle precipitazioni.

Costa: min +3/9°C, max +7/11°C

Interno: min -3/+4°C, max +1/9°C

Martedì 8 dicembre 2020

Tra la notte e la prima parte di mattina possibili precipitazioni sparse, con quota neve in calo sin sotto i 400/500 metri sul settore centrale, localmente anche più in basso. Sino al fondovalle sui versanti padani. Tendenza a miglioramento a partire da ponente con schiarite, in un contesto variabile nel pomeriggio. Evoluzione da confermare nel dettaglio.

Venti sino a forti settentrionali

Mare tra molto mosso e mosso sotto costa. Agitato al largo.

Temperature in calo.

Mercoledì 9 dicembre 2020

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Pochi e locali eventuali fenomeni, relegati per lo più a ridosso dei rilievi dei versanti padani.

Clima ventoso e freddo.