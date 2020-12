Genova – Sarebbe stata la sorella 29enne ad accoltellare all’addome l’uomo di 37 anni trovato sanguinante nel portone del civico 74 di via Bologna, nel quartiere di San Teodoro.

La giovane è stata fermata dalle forze dell’ordine che indagano sul ferimento del fratello, soccorso dal 118 intorno alle 2 della scorsa notte, dopo che i vicini di casa avevano dato l’allarme parlando di una persona coperta di sangue che urlava nelle scale del palazzo.

Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la furia della giovane che è stata arrestata con l’ipotesi di accusa di tentato omicidio.

L’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino ma non sarebbe in pericolo di morte.

Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e le circostanze che hanno spinto la giovane a colpire con il coltello il fratello con il rischio concreto di causarne la morte.

Dalle prime informazioni risulterebbe che la ragazza abbia alcuni precedenti.