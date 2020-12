Genova – Una manifestazione di protesta con presidio davanti agli uffici di Autostrade per l’Italia a Genova per rispondere ad Aspi che accusa i camionisti di aver causato il caos sulle autostrade durante le nevicate dei giorni scorsi.

Sindacati e associazioni di categoria hanno indetto la manifestazione presidio per domani 12 dicembre alle 9.50 davanti agli ufficio di Autostrade primo tronco a Genova Sampierdarena