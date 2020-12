Genova – C’erano diverse bombole di gas gpl che avrebbero potuto esplodere nel camper andato completamente distrutto dalle fiamme, ieri sera, in via Sardorella a Bolzaneto.

Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto, con l’appoggio di una squadra della sede centrale, ha evitato il peggio, riuscendo a mantenere la temperatura delle bombole al di sotto del punto di rottura mantenendole irrorate d’acqua durante le operazioni di spegnimento.

Il camper, parcheggiato da tempo in quel punto, è andato completamente distrutto ma i danni sono stati comunque contenuti al solo mezzo.

In caso di esplosione, invece, la vicinanza con lo svincolo autostradale della A7 avrebbe comportato guai ben peggiori.

Fortunatamente non si registrano feriti ma ora le indagini sono rivolte alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità anche per chi custodiva le bombole di gas Gpl all’interno dei veicolo.