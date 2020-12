Genova – E’ Mattia Agnese, il giovane giocatore dell’Ospedaletti, classe 2003, il vincitore del Fifa Fair Play Awards 2020.

Mattia è stato premiato da Ruud Gullit durante una cerimonia via Skype che ha assegnato numerosi riconoscimenti ai protagonisti del mondo del calcio.

“Tu sei il mio eroe” ha commentato il calciatore ex Sampdoria visibilmente commosso mentre assegnava il premio Fair Play al 17enne.

Mattia, lo scorso gennaio, ha salvato la vita a un avversario in forza alla Cairese durante una partita.

L’avversario, caduto a terra, aveva perso i sensi e Mattia, subito intervenuto per prestare i primi soccorsi, lo ha posizionato in sicurezza e gli ha tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse.

Tutte manovre che si sono rivelate decisive.

“Non sono un eroe, mi è sembrata la cosa giusta da fare” ha poi commentato il giovane ricevendo il premio prima di rivolgere un ringraziamento alla famiglia e alla sua società, l’Ospedaletti.