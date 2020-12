Genova – Via XX settembre pedonalizzata dalle 12 di oggi e sino alle 20 di domani, domenica 20 dicembre per ridurre il rischio di assembramenti nel centro cittadino e consentire il normale flusso di persone dirette ai negozi per gli ultimi acquisti di Natale.

Un provvedimento esteso anche ad altre vie “dello struscio” e che sono state suddivise per “senso di marcia” istituendo percorsi obbligati per chi cammina.

Allo scopo sono state disegnate a terra grosse frecce gialle che indicano ai pedoni in quale senso camminare per ogni lato della strada.

In via XX settembre i mezzi pubblici potranno transitare in una corsia a senso unico di marcia verso piazza de Ferrari (ponente), posta al centro della carreggiata e debitamente segnalata.

A tutti i veicoli di emergenza impegnati in attività di soccorso e di pronto intervento sarà sempre garantito il transito.

Ecco nel dettaglio tutti i provvedimenti:

1 – via XX Settembre, tratto compreso tra l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini e la piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli

2 – via XX Settembre, tratto compreso tra l’incrocio composto dalle vie Galata e Cesarea e l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini, divieto di transito a tutti i veicoli esclusi i mezzi pubblici, i quali potranno percorrere una corsia a senso unico di marcia, ascendente verso la piazza de Ferrari (ponente), posta al centro della carreggiata e debitamente delineata e dedicata a tali categorie di veicoli. I veicoli di servizio dell’Azienda Mobilità e Trasporti e i taxi, giunti in corrispondenza della via Ceccardi hanno l’obbligo di svolta a sinistra per immettersi in quest’ultima;

3 – via XX Settembre, tratto compreso tra via Fiume e l’incrocio composto dalle vie Galata e Cesarea, rimane il doppio senso di circolazione. Al centro della carreggiata vengono istituite due corsie di marcia (debitamente delimitate) rispettivamente per le direzioni levante e ponente. La prima corsia da mare (direzione levante) sarà percorribile esclusivamente dai veicoli provenienti dalle vie Galata e Cesarea. La prima corsia da monte (direzione ponente) sarà riservata al trasporto pubblico.

4 – via XX Settembre, tratto compreso tra via Fiume e l’intersezione composta dalle vie Galata e Cesarea, transito sulla carreggiata consentito ai pedoni i quali potranno percorrere un’area ad essi dedicata e delimitata da transenne

5 – via XX Settembre, nel settore di sosta altrimenti riservato ai veicoli merci, ubicato all’altezza di via Porta d’Archi, divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti

6 – via Fieschi: i veicoli provenienti da via Fieschi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via XX Settembre, hanno l’obbligo di proseguire diritto per immettersi in via V Dicembre con divieto di svolta a destra (levante) e a sinistra (ponente), in via XX Settembre

7 – via Sofia Lomellini: i veicoli che la percorrono, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via XX Settembre, hanno l’obbligo di proseguire diritto per immettersi in via Ceccardi con divieto di svolta a destra (ponente) e a sinistra (levante), in via XX Settembre

8 – via Ceccardi, tratto di strada a ponente compreso tra via Morcento e via Carducci, divieto di sosta veicolare con la rimozione forzata del veicolo degli inadempienti e temporanea istituzione capolinea AMT

9 – via Cesarea, tratto compreso tra via XX Settembre e via Ponte è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere/uscire alle/dalle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista

10 – via Ponte è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere/uscire alle/dalle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista

11 – via Fiasella, tratto compreso tra via XX Settembre e via Ponte è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere/uscire alle/dalle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione in via XX Settembre

12 – via Maragliano, tratto compreso tra via XX Settembre e via della Pace è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione in via XX Settembre

13 – via della Consolazione, tratto compreso tra via XX Settembre e via Colombo è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere/uscire alle/dalle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione in via XX Settembre

14 – via Colombo, tratto compreso tra via della Consolazione e piazza Colombo è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere/uscire alle/dalle proprietà private laterali e per diretti agli stalli di sosta e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista

15 – via Foscolo, tratto compreso tra via XX Settembre e via Carcassi è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere/uscire alle/dalle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione in via XX Settembre.