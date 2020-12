Genova – Un incendio, che ha interessato il convento del Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Voltri, ha costretto all’evacuazione delle suore.

A prendere fuoco, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è stato il tetto della struttura.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro squadre ma l’intervento è stato complicato dalle strette strade che conducono al santuario e che non hanno permesso l’accesso ai mezzi più grossi.

Secondo le prime informazioni, la struttura pare fortemente compressa e si attendono le verifiche strutturali del caso.