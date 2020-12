Genova – Ben sei ambulanze in attesa, in fila indiana, in via Cairoli. La presenza dei mezzi di soccorso non è passata inosservata e il tam tam dei social ha messo in allarme i residenti della zona.

In realtà si tratta di un intervento per il trasferimento di alcuni pazienti di una struttura protetta per anziani.

Dalle prime informazioni sembra che nella struttura, privata, sia emerso un sospetto caso di positività tra il personale e si è deciso di trasferire i pazienti, che non sarebbero stati infettati, in una struttura temporanea per poter consentire tutte le verifiche del caso e la sanificazione dei locali.