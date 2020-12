Transito di una moderata perturbazione nella giornata di domenica con piogge sparse su tutta la regione, in special modo sul settore centro-orientale. Variabilità con qualche pioggia a levante tra lunedi e martedi con temperature molto miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 dicembre 2020

Su tutta la regione tempo perturbato. Piogge sparse al mattino su tutta la regione con rischio di rovesci tra Genova e Portofino. Qualche nevicata o nevischio sopra i 1500-1600 metri. In giornata attenuazione delle piogge sul Tigullio orientale e lo Spezzino con qualche schiarita. Ancora piogge altrove con residui rovesci sul settore centrale, in attenuazione.

Venti deboli o moderati da nord su Genova e ponente, moderati da sud est a levante.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi

Costa: min +6/12°C, max +13/16°C

Interno: min 2/+7°C, max +8/10°C

Lunedì 21 dicembre 2020

Residue sporadiche piogge a levante in mattinata, ma in via di attenuazione. Più soleggiato a ponente. In giornata variabilità senza la minaccia di ulteriori piogge.

Venti si dispongono da sud-ovest, deboli o moderati.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In aumento nei valori massimi.

Martedì 22 dicembre 2020

Variabilità con belle schiarite a ponente e qualche nube più compatta a levante, con basso rischio di pioggia.

Venti deboli da sud-ovest, clima mite.