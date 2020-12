Genova – Il medico oncologo Bruno Castagneto, 70 anni, è morto per le conseguenze del covid nell’ospedale dove era in cura per un linfoma. Primario del reparto di Oncologia dell’ospedale di Novi Ligure, Castagneto era apprezzato e stimato per il suo lavoro e per la dedizione per i pazienti.

Energia che non aveva perso nemmeno quando ha scoperto di essere malato di linfoma.

L’infezione da coronavirus ha stremato un fisico debilitato dalla malattia.

Bruno Castagneto era stato uno dei primi medici ad occuparsi del boom di casi di mesotelioma, il tumore collegato direttamente con l’inalazione di fibre di amianto e aveva lavorato all’istituzione della banca dati collegata alla diffusione della malattia.