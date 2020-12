Nonostante il rialzo della pressione nella zona del Mediterraneo, parte della Liguria rimane bersaglio di blandi flussi umidi in grado di produrre diffusa nuvolosità e qualche debole precipitazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 dicembre 2020

Ancora nuvolosità diffusa ovunque: sgociolii o brevi piovaschi possibili tra Genovesato e Tigullio con tendenza a pausa asciutta tra la tarda mattinata e la prima parte del pomeriggio; altrove tempo più asciutto. Dalla sera potranno riproporsi deboli ed intermittenti precipitazioni, più probabili lungo Riviera di Levante

Venti: si dispongono da libeccio al largo, moderati/tesi verso Capo Corso. Sud o sud-est di ritorno sul Golfo di Genova al più moderato.

Mari: generalmente mosso per onda da sud-ovest, localmente molto mosso il Ligure centrale solamente al largo.

Temperature: in aumento sia le minime che le massime, specie in quota sull’appennino

Costa: min +10/13°C, max +13/16°C

Interno: min +4/+9°C, max +7/12°C

Mercoledì 23 dicembre 2020

Liguria divisa in due: velature o nuvolosità irregolare a ponente con spazio anche per momenti soleggiati; cielo chiuso a levante, possibili piovaschi o brevi rovesci, soprattutto dal pomeriggio e a ridosso dei rilievi.

Venti: moderato/teso meridionale; rinforzi dal pomeriggio /sera

Mare generalmente mosso, moto ondoso in aumento dalla sera sul settore centrale.

Temperature: in diminuzione le massime a levante; stazionarie altrove.

Giovedì 24 dicembre 2020

Il tempo si fa a tratti perturbato sul centro-levante: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio.

Venti forti da libeccio al largo

Mare molto mosso tendente ad agitato