Imperia – Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso del giovane di 35 anni trovato ormai cadavere sulla spiaggia della Galeazza, ieri sera, riverso sulla battigia.

A fare il macabro ritrovamento, intorno alle 21, alcuni passanti che hanno notato il corpo trascinato dalle onde sulla spiaggia ed hanno subito dato l’allarme.

All’arrivo dei soccorsi, però, per il giovane non c’era più nulla da fare e si tratterebbe di annegamento.

Non è chiaro se il giovane si sia lanciato volontariamente in mare o se sia caduto accidentalmente. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto volontario ma non viene esclusa nessuna pista.