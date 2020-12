Berlino – Sono almeno 4 le persone ferite in modo grave nella sparatoria avvenuta nella notte nel quartiere berlinese di Kreuzberg, nelle vicinanze della sede del partito SPD.

Il conflitto a fuoco è iniziato alle 4 del mattino ed è proseguito nelle strade vicine alla Willy Brandt House con la presenza di poliziotti in assetto anti terrorismo.

Non è ancora chiara la matrice dell’evento ma in tutta la città sono in corso operazioni di controllo con posti di blocco e squadre speciali impegnate in perquisizioni e appostamenti.

Sulla città volano da ore alcuni elicotteri.