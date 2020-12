Tornano a salire, seppur di poco, i nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria e sono 11 le vittime dell’infezione registrate nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria

Nelle ultime ore sono stati scoperti 445 nuovi casi di infezione su 4130 tamponi molecolari e 2416 tamponi rapidi antigenici effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.

In arrivo, previsto per domani, le prime 320 dosi di vaccino anti covid 19 che verranno utilizzate per rendere immune il personale sanitario, il più esposto all’infezione.

Seguiranno le categorie lavorative più difficilmente sostituibili e poi gli anziani ospiti delle RSA e via via per fasce di età.

Questo il dettaglio dei nuovi casi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 33

SAVONA (Asl 2): 106

GENOVA: Asl 3: 177

· Chiavari e Tigullio: Asl 4: 59

LA SPEZIA (Asl 5): 69

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Dati della Regione Liguria al Ministero della Salute

TOTALE tamponi molecolari effettuati 693.519 4.130 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI (dal 02/11/2020) 145.443 2.416 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 58.971 445 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.806 -1.173

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1062 LA SPEZIA 804 IMPERIA 421 GENOVA 3115 Residenti fuori Regione/Estero 158 altro/in fase di verifica 246 TOTALE 5.806

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 727 64 -24 ASL1 49 4 -6 ASL2 121 13 -1 San Martino 207 27 -12 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 89 5 2 Ospedale Gaslini 2 0 -2 ASL3 globale 67 5 -2 ASL 3 Villa Scassi 67 5 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 73 5 -3 ASL4 Sestri Levante 73 5 -3 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 118 5 0 ASL5 Sarzana 111 4 -2 ASL5 Spezia 7 1 2

Isolamento domiciliare 4942 -265 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 50323 1607 Deceduti* 2842 11

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso Età luogo decesso 1 18/12/20 F 85 GALLIERA 2 22/12/20 M 85 GALLIERA 3 23/12/20 F 81 HSM 4 23/12/20 M 87 ASL 5 – Ospedale Sarzana 5 23/12/20 M 73 HSM 6 23/12/20 M 91 GALLIERA 7 23/12/20 M 84 ASL 5 – Ospedale Sarzana 8 24/12/20 M 82 GALLIERA 9 24/12/20 M 72 HSM 10 24/12/20 M 87 HSM 11 24/12/20 F 92 ASL4