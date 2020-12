Genova – Pagheranno caro l’aver alzato il gomito e l’aver passeggiato per strada senza mascherina i due giovani fermati ieri dalla polizia mentre litigavano in via Bersaglieri d?Italia, nella zona di Principe.

Intorno alle 21 gli agenti di polizia hanno ricevuto la segnalazione di due persone, completamente ubriache, che si insultavano per strada e sono accorsi per un controllo.

I due, visibilmente sotto l’effetto dell’alcool e senza mascherina, si insultavano gridando e minacciavano di aggredirsi da un momento all’altro.

Gli agenti li hanno fermati identificando un 27enne di cittadinanza ecuadoriana, già noto per episodi di resistenza, danneggiamento, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per la violazione della normativa sugli stranieri e un 19ene genovese che si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Entrambi sonio stati sanzionati per ubriachezza e per l’inosservanza della normativa “anticovid”.