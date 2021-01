Genova – Sono stati sorpresi con sei etti di hashish e 50 grammi di cocaina i tre giovani arrestati dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Dopo un attento monitoraggio, gli uomini della Squadra Mobile impegnati nei servizi di contrasto al traffico di droga, sono entrati in azione lo scorso 19 dicembre perquisendo un appartamento in un vicolo che attraversa via della Maddalena.

All’interno dell’appartamento hanno sorpreso tre marocchini, di età compresa trai 25 e i 38 anni, che avevano allestito una vera e propria centrale dello spaccio.

I panetti di hashish, per un totale di 600 grammi, erano stati impacchettati con la scritta “Maradona”, forse per indicare in maniera simbolica l’elevata qualità dello stupefacente.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati anche 50 grammi di cocaina, pronti per essere confezionati e immessi sul mercato.

La perquisizione ha permesso di ritrovare anche 1.700 euro in contanti, dei bilancini di precisione e il materiale necessario al confezionamento delle dosi.

I tre uomini sono stati tratti in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di Marassi.

Alla convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria ha fatto poi seguito la scarcerazione di uno dei tre soggetti coinvolti, mentre gli altri permangono presso l’Istituto Penitenziario.