Busalla – Un branco di daini che passeggia tra le strade innevate di Sarissola donando alla località dell’entroterra ligure uno scenario “lappone”.

Il gruppo di daini, per nulla intimorito, ha passeggiato a lungo tra le auto semi sepolte dalla neve e sulle strade della piccola località avvolta in un magnifico manto bianco.

La scena non è passata inosservata e sono stati fotografati dagli abitanti della località e le immagini diffuse sui social.

Il numero dei daini e dei caprioli aumenta rapidamente e non è difficile incontrarli nei boschi della zona.

Più difficile, invece, la loro discesa tra le case.

Forse il minor traffico, le festività e i divieti hanno ridotto a tal punto il numero delle persone in giro da renderli più “tranquilli”.

Una scena degna di panorami nordici