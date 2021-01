Intervento rilevante per i Vigili del fuoco di Busalla la scorsa notte. Poco dopo le 5 di questa mattina, sono intervenuti a Montoggio, in località Cá, per la fuoriuscita fumo da un appartamento sito al primo piano.

All’ingresso la casa era completamente invasa dal fumo e grazie alla termocamera si è riuscito a localizzare l’incendio nella cucina.

Il forte calore ha compromesso sia i travi soprastanti che quelli nel pavimento. Ad essere inagibile, oltre l’abitazione interessata, anche parzialmente gli alloggi soprastante e sottostante.

Ingenti i danni.

