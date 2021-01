Genova – La presenza di lastre di ghiaccio è segnalata in diverse zone della città a causa delle temperature decisamente rigide delle ultime ore e si raccomanda la massima prudenza alla guida, specie dei mezzi a due ruote.

E proprio due motociclisti sono rimasti feriti a Trasta, in valpolcevra, a causa si una lastra di ghiaccio che si è formata in via 30 giugno.

I due, a bordo dei loro scooter, hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti rovinosamente a terra.

Soccorsi dalle ambulanze del 118 sono stati trasferiti in ospedale per controlli ma non avrebbero riportato ferite gravi.