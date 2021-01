Imperia – Lutto nel mondo del giornalismo ligure. Natalino Famà è morto all’età di 66 anni, dopo una breve malattia.

Cronista di punta de Il Secolo XIX per l’edizione di Imperia- Sanremo, Famà seguiva la cronaca nera e giudiziaria e da pochi anni era andato in pensione, restando, comunque, sempre legato al suo mondo attraverso l’impegno nel sindacato della FNSI.

Era stato in particolare presidente del Gruppo Cronisti Liguri.

Rigoroso nella professione, affabile cordiale e sempre disponibile verso i colleghi Fama’ era stimato e circondato dall’affetto di quanti lo hanno conosciuto.

Lascia la moglie Piri e la figlia Beatrice. Ai familiari le sentite condoglianze della Redazione di LiguriaOggi.it