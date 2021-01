Genova – Sono cinque i giorni di chiusura previsti nel tratto della A12 con l’allacciamento della A7 in direzione Genova previsti da lunedì 25 per consentire lavori di manutenzione sulla galleria Rivarolo II.

Lo fa sapere Autostrade per l’Italia.

Da lunedì 25 gennaio alle 6.00 fino alla stessa ora di sabato 30 gennaio il tratto della A12 Genova – Sestri Levante nell’allacciamento A7 sarà chiuso per i lavori previsti.

Contemporaneamente, per attività analoghe sulla galleria Ribasso, sempre sulla A12, sarà allestito un cantiere tra le stazioni di Chiavari e Lavagna, con conseguente chiusura della stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata per chi è diretto a Genova, alternativa potrà essere utilizzata la stazione di Chiavari.

I cantieri fanno parte della nuova fase di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure concordata con il MIT e gestita sotto il coordinamento della Prefettura, la cui pianificazione è stata definita fino a giugno.

Le attività più complesse vengono concentrate fino a marzo, nel periodo a minor traffico anche per le restrizioni anti-Covid. Il piano presentato prevede che entro giugno siano ultimati i principali interventi nelle gallerie della cerchia cittadina, che sarà così liberata dai relativi riflessi sulla viabilità.

I lavori sullo snodo di collegamento tra le due autostrade A7 e A12 verranno eseguiti tramite cantierizzazioni svolte h24 7 giorni su 7, concentrando il maggior numero possibile di maestranze.

Chi proviene da Sestri Levante, non potendo proseguire verso Genova Ovest e l’allacciamento per la A10, sarà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e rientrare dalla stessa in direzione di Genova o, in ulteriore alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Si potrà anche anticipare ai soli veicoli leggeri l’uscita alla stazione di Genova est.

Per le lunghe percorrenze, chi dal corridoio tirrenico è diretto verso il nord o verso la Francia, potrà percorrere la A12 e la A15 Parma-La Spezia, proseguire sulla A1 Milano-Napoli e, all’altezza di Piacenza, immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per poi procedere sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce o sulla A6 Torino-Savona.

Si ricorda che, nelle due notti di mercoledì 27 e di giovedì 28 gennaio, sarà chiuso sulla stessa A12 il tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 verso il capoluogo ligure. Di conseguenza, in tali notti, si dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova est.