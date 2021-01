Non accenna a calare il numero dei decessi da coronavirus in Liguria e l’emergenza resta alta negli ospedali che ancora restano impegnati ad affrontare i ricoveri in diminuzione ma ancora su valori preoccupanti.

Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra ben 20 decessi anche se per la maggior parte avvenuti nei giorni scorsi e accertati come casi di covid solo a seguito di esami più dettagliati.

Ben 313 i nuovi casi di contagio a fronte di 4.190 tamponi molecolari oltre a 2.796 test antigenici effettuati nelle ultime ore su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.

Ecco il dettaglio dei nuovi contagi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 64

SAVONA (Asl 2): 69

GENOVA Asl 3: 121

Chiavari e Tigurllio Asl 4: 31

LA SPEZIA (Asl 5): 21

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

Dati del Bollettino ufficiale di Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 787.636 4.190 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 18.065 2.796 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 67.102 313 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.360 36

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.504 LA SPEZIA 940 IMPERIA 786 GENOVA 2.846 Residenti fuori Regione/Estero 116 altro/in fase di verifica 168 TOTALE 6.360

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 676 61 -21 ASL1 71 5 0 ASL2 99 11 -6 San Martino 184 27 -7 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 59 1 -8 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 65 4 1 ASL 3 Villa Scassi 64 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 1 0 1 ASL4 globale 43 6 -2 ASL4 Sestri Levante 43 6 -1 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 155 7 1 ASL5 Sarzana 148 6 2 ASL5 Spezia 7 1 -1

Isolamento domiciliare 3.842 -64 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 57.539 257 Deceduti* 3.203 20

* Dettaglio deceduti : si precisa che è in corso una verifica dei flussi pertanto sono state aggiunte 8 schede decesso riferite al 2020, precedentemente non inserite

data decesso sesso età luogo decesso 1 07/09/2020 F 89 ASL 5 2 11/11/2020 F 77 ASL 3 – Villa Scassi 3 11/11/2020 M 77 ASL 3 – Villa Scassi 4 11/11/2020 F 85 ASL 3 – Ospedale Gallino 5 16/11/2020 F 96 ASL 3 – Villa Scassi 6 28/11/2020 F 81 ASL 4 7 29/11/2020 F 91 San Martino 8 21/12/2020 M 77 ASL 3 – Villa Scassi 9 10/01/2021 M 92 ASL2 – Ospedale Santa Maria Misericordia 10 17/01/2021 F 85 ASL2 – Ospedale Santa Maria Misericordia 11 19/01/2021 M 79 ASL 3 – Villa Scassi 12 19/01/2021 M 86 ASL 3 – Villa Scassi 13 19/01/2021 M 99 ASL 3 – Villa Scassi 14 19/01/2021 M 82 ASL 2 – Ospedale San Paolo 15 20/01/2021 M 91 ASL 5 – Ospedale Sarzana 16 20/01/2021 F 87 ASL 5 – Ospedale Sarzana 17 20/01/2021 M 83 ASL 3 – Villa Scassi 18 21/01/2021 M 78 ASL 5 – Ospedale Sarzana 19 21/01/2021 M 93 ASL 5 – Ospedale Sarzana 20 21/01/2021 F 88 ASL 5 – Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.685 ASL 2 1.094 ASL 3 1.129 ASL 4 533 ASL 5 613 Liguria 5.054



Dati vaccinazioni 22/01/2021 aggiornamento ore 16:30

49.460 Consegnati (fonte governativa) 41.471 somministrati 84% percentuale vaccini somministrati su consegnati