Genova – Un questionario anonimo, studiato da ricercatori dell’Università di Genova per rilevare e campionare le esperienze dei cittadini con l’emergenza covid.

L’iniziativa è stata lanciata dal gruppo Facebook Covid19 Genova

Chi ha avuto un’esperienza diretta relativa al Covid-19 o di un suo familiare può compilare il questionario anonimo che si trova a questo link

Sono già centinaia le testimonianze raccolte sul gruppo Covid19 Genova – Testimonianze / Azioni / Soluzioni, ma il gruppo intende andare avanti per documentare in maniera strutturata e sistematica l’esperienza di chi ha vissuto il Covid e per dare fondatezza, peso e visibilità ai racconti di quanto sta accadendo in questo momento rispetto alla gestione sanitaria dell’epidemia