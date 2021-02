Genova – Lavoro straordinario nel pomeriggio di ieri per i Vigili del Fuoco del distaccamento del Tigullio, impegnati in due soccorsi a escursionisti recuperati grazie all’app di messaggistica.

Nel primo dei due soccorsi, la squadra di Chiavari, insieme all’elisoccorso Drago, ha raggiunto il passo del Bracco per recuperare due donne che, uscite dalla neve, hanno perso le tracce del ritorno a casa.

La squadra di Rapallo, invece, è intervenuta a Cicagna, in località Cotù, per soccorrere un ragazzo scivolato in un dirupo, fortunatamente senza riportare ferite, ma rimanendo bloccato.

In entrambi i casi, i soccorsi hanno avuto esito veloce e positivi proprio grazie all’applicazione di messaggistica che ha inviato la corretta posizione GPS ai soccorritori.