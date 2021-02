Genova – Un grave incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in via Buozzi, nel quartiere di Genova Dinegro.

Qui un uomo di 30 anni, per cause in fase di accertamento, è caduto dal monopattino battendo violentemente la testa a terra.

Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice rosso.

Secondo quanto finora riportato, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Saranno i rilievi condotti dagli uomini della Polizia Locale a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un grave incidente che vede coinvolto un mezzo elettrico e che arriva a poche ore dall’incidente mortale che questa mattina è costato la vita a una donna di 34 anni.