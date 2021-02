Milano – Si è diffusa in serata la notizia della morte di Fausto Gresini, l’ex campione del mondo di motociclismo colpito dal Coronavirus e da diverse settimane ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna.

La notizia della morte di Gresini si è diffusa in tarda serata ed è stata smentita dalla famiglia del fondatore del team Gresini Racing.

“Nonostante la notizia in circolazione – scrive la scuderia in una nota ufficiale – Fausto è ancora con noi seppur in condizioni critiche”.

Le condizioni di Gresini sono critiche, in serata il quadro clinico è stato definito fortemente compromesso.

Il team ha fatto sapere che le condizioni di salute di Fausto sono complicate: è tenuto in coma e sostenuto da un respiratore meccanico.

Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche.

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, 2021