L’alta pressione si stabilizza nell’area del Mediterraneo garantendo sull’Italia condizioni stabili e soleggiate per un certo periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 23 febbraio 2021

Residue velature o stratificazioni a ponente in dissipazione durante la mattinata; sereno altrove. Solo qualche isolato banco nuvoloso al largo sul Mar Ligure.

Venti: residui rinforzi da est-nord est, intensità moderata/tesa al largo di Capo Mele, settore ovest al largo; altrove deboli brezze o calma di vento in giornata.

Mare generalmente mosso al mattino, moto ondoso in lenta diminuzione nel corso del pomeriggio.

Temperature: in ulteriore aumento

Costa: min +8/14°C, max +15/18°C

Interno: min 1/+10, max +11/16°C

Mercoledì 24 febbraio 2021

Sereno ovunque, nel corso del pomeriggio non escludiamo fenomeni di “caligo” (bruma di mare) in propagazione dal mare fino alla linea di costa, in particolare sul settore centro-orientale.

Venti: deboli a regime di brezza

Mari: generalmente poco mosso

Temperature: prendono ancora qualche grado in quota; temporanee flessioni nei valori massimi nelle zone interessate dall’eventuale caligo.

Giovedì 25 febbraio 2021

Prosegue indisturbata la fase stabile.

Cielo sereno o poco nuvoloso

Temperature in leggero aumento