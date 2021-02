Genova – Si terranno questa mattina, in un luogo e in orario non comunicato, i funerali di Clara Ceccarelli, la donna di 69 anni barbaramente uccisa nel suo negozio del centro di Genova.

Familiari e amici hanno scelto la forma riservata perché chiedono di rispettare il dolore di una famiglia e preferiscono una cerimonia senza clamori.

Nell’annunciare l’evento ribadiscono che Clara non aveva paura di Renato Scapusi e non si era pagata il funerale nel timore di essere uccisa.

Parole che hanno causato forti discussioni sui social che non sono piaciute ai familiari e agli amici della vittima.

Le indagini sull’omicidio puntano ora al ritrovamento dell’arma del delitto che, secondo l’indagato si sarebbe trovata sul luogo del delitto mentre secondo l’ipotesi di accusa di omicidio premeditato, sarebbe stata portata nel negozio dall’uomo proprio nell’intenzione di uccidere.