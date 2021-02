Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’inseguimento avvenuto lungo via Donaver, a San Fruttuoso e terminato con un volo da tre metri del fuggitivo e del poliziotto che lo ha inseguito.

E’ successo tutto ieri mattina quando gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite con percosse che si stava consumando all’interno della comunità che ospita persone senza fisa dimora.

Qui, un 26enne marocchino, che aveva iniziato la lite, stava colpendo a pugni un suo connazionale.

I poliziotti allora sono intervenuti allontanandolo dalla struttura e accompagnandolo in Questura dove sarebbe stato segnalato per lesioni.

Mentre stava per salire sull’auto di servizio, l’uomo ha improvvisamente spintonato i due operatori scappando lungo via Donaver.

Un agente si è lanciato all’inseguimento acciuffandolo vicino a una ringhiera che affaccia su un giardino a un’altezza di circa 3 metri.

Qui il 26enne ha iniziato a scavalcare la ringhiera per saltare di sotto ma è stato afferrato da uno dei due poliziotti nel tentativo di farlo desistere dal gesto azzardato.

L’uomo a quel punto ha sbilanciato l’agente tirandolo a sé e trascinandolo nella caduta.

Per fortuna le ferite riportate da entrambi non sono state eccessivamente gravi: il poliziotto se l’è cavata con un trauma alla scapola e all’arto superiore mentre il fuggitivo ha rimediato un malleolo rotto.

Dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stato medicato, l’uomo è stato portato in Questura dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima fissato per la giornata odierna.

Ieri mattina, i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un 26enne marocchino, senza fissa dimora, per resistenza e lesioni a P.U.