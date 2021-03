Genova – Ancora una bicicletta sulla strada Sopraelevata. La segnalazione, corredata da filmato, è di ieri sera e il velocipede camminava in direzione Sampierdarena.

Un vero e proprio pericolo per lo sconsiderato ciclista che, oltre a violare le norme del codice della Strada, ha messo a repentaglio la sua e l’altrui sicurezza potendo causare un incidente stradale anche molto grave.

Non si tratta della prima volta. L’appuntamento con la bici in Sopraelevata è ormai quasi settimanale nonostante la presenza di diverse telecamere lungo tutto il percorso e che l’autore della bravata sia molto probabilmente sempre lo stesso.

Non è dato sapere al momento se il ciclista sia stato inseguito e sanzionato ma certamente non potrà essere multato “da remoto” come avviene per chi viola le regole in auto o in moto poichè le biciclette non hanno alcun obbligo di identificazione.

Proprio per questo motivo, a fianco ad una lodevole crescita di chi usa la bici per gli spostamenti in città, si moltiplicano sempre di più anche i “furbetti” della smart mobility che se ne infischiano del codice della Strada potendo contare su una quasi certa impunità.