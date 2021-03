Genova – Avrebbe approfittato dell’assenza della madre della ragazzina disabile per farsi aprire la porta di casa e poter abusare di lei dopo averla conosciuta sui social, il giovane genovese accusato di violenza sessuale aggravata dallo stato della vittima.

Al rientro a casa dela madre la ragazza ha raccontato cosa era successo e subito è scattata la denuncia che ha avviato le indagini.

I carabinieri hanno identificato l’autore del gesto risalendo all’attività della vittima su Badoo, una piattaforma on line usata dai più giovani per conoscere persone e nuovi amici.

Sui social il ragazzo avrebbe conosciuto la giovane riuscendo a carpire informazioni che ha poi usato per risalire alla sua abitazione ed approfittare di lei.

Il giovane è ora indagato per violenza sessuale e verrà ascoltato dal magistrato che segue il caso per ricostruire quanto avvenuto e per ascoltare la sua versione dei fatti.