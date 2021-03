Genova – Fermato perché sospettato di furto, ha esibito agli agenti impegnati nel controllo documenti falsi che gli sono costati l’arresto.

E’ accaduto ieri mattina nel centro storico genovese, poco distante da piazza Banchi.

I poliziotti, impegnati in un servizio di osservazione per rintracciare l’autore di furti di borsette commessi nel gennaio scorso in tre ristoranti del centro, hanno notato un uomo camminare lungo la strada e hanno subito notato la spiccata somiglianza con il ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi.

Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una carta d’identità belga, palesemente falsa, e di un blister di 19 pastiglie, contenenti stupefacenti, per cui p necessaria la prescrizione medica.

Le verifiche hanno permesso di scoprire numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e un decreto di espulsione emesso dal Questore di Milano nel 2020.

Per lui è scattato l’arresto per possesso di documenti falsi e la denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

L’uomo sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.

Sono in corso ulteriori accertamenti per attribuirgli la responsabilità dei tre furti.