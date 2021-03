Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del giovane di 20 anni soccorso ieri sera al forte Richelieu, sulle alture di San Fruttuoso, dopo una brutta caduta tra i resti delle fortificazioni.

Il giovane era con amici al forte quando, per cause ancora da accertare, è scivolato da una struttura compiendo un volo di alcuni metri.

Il ragazzo ha battuto la testa ed è svenuto e gli amici hanno chiamato il 118 che ha inviato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco con personale sanitario.

Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale per un grave trauma cranico.